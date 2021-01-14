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Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию
14.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Представители госорганов и парламентарии продолжают содействовать в решении вопросов граждан. Сегодня можно обратиться к Председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию.
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Представители госорганов и парламентарии продолжают содействовать в решении вопросов граждан. Сегодня можно обратиться к Председателю Совета Республики...
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