ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тактическая медицина отрабатывается в белорусской армии

14.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусские военные оттачивают навыки оказания первой помощи. На базе бригады специального назначения прошла тренировка по тактической медицине. Разведчики учились осматривать пострадавших, останавливать кровотечение и накладывать шины в условиях, имитирующих реальные.

Андрей Стринкевич, начальник кафедры военно-медицинского факультета БГМУ: "Отрабатывается не помощь при конкретном ранении, а последовательность действий в зависимости от складывающейся обстановки. Как военнослужащий в составе подразделения должен действовать при получения ранения. Если он может оказать себе помощь сам, значит, действует в рамках самопомощи. Если он теряет сознание, оказать помощь не может, командир будет принимать решение, кто ему будет оказывать помощь, кто его будет прикрывать, каким образом будет отход подразделения с дальнейшим выполнением задач, стоящих перед подразделением".

Военные учатся применять и подручные средства при оказании доврачебной помощи, а также самостоятельно минимизировать последствия при ранениях различной степени тяжести.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские военные оттачивают навыки оказания первой помощи. На базе бригады специального назначения прошла тренировка по тактической медицине. Разведчики...
 
Новости дня
Новости общества
 
Врач скорой, которого ударил сторонник Лукашенко в Бресте, на больничном с черепно-мозговой травмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by