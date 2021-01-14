Тактическая медицина отрабатывается в белорусской армии

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Белорусские военные оттачивают навыки оказания первой помощи. На базе бригады специального назначения прошла тренировка по тактической медицине. Разведчики учились осматривать пострадавших, останавливать кровотечение и накладывать шины в условиях, имитирующих реальные.

Андрей Стринкевич, начальник кафедры военно-медицинского факультета БГМУ: "Отрабатывается не помощь при конкретном ранении, а последовательность действий в зависимости от складывающейся обстановки. Как военнослужащий в составе подразделения должен действовать при получения ранения. Если он может оказать себе помощь сам, значит, действует в рамках самопомощи. Если он теряет сознание, оказать помощь не может, командир будет принимать решение, кто ему будет оказывать помощь, кто его будет прикрывать, каким образом будет отход подразделения с дальнейшим выполнением задач, стоящих перед подразделением".

Военные учатся применять и подручные средства при оказании доврачебной помощи, а также самостоятельно минимизировать последствия при ранениях различной степени тяжести.