Беларусь прощается с Митрополитом Филаретом

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Беларусь прощается с почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси Филаретом. Владыки не стало 12 января. Гроб с телом покойного накануне доставили в Свято-Духов кафедральный собор Минска. Утром пройдет соборная архиерейская Божественная литургия, затем будет совершен чин отпевания экзарха. Телеканал "Беларусь 3" в прямом эфире с 10 до 12 будет вести прямую трансляцию прощания с Почетным Митрополитом.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Для всех нас, не только для верующих людей, но и для всего белорусского общества, владыка Филарет был не только архиереем, не только митрополитом, не только священнослужителем. Это человек с большой буквы, он стоял у истоков Белорусского экзархата. Он внес огромный вклад не только в развитие и воспитание белорусского народа, но и культурное развитие".

В 6 часов вечера Филарета перевезут в Успенский храм Жировичского монастыря. Завтра экзарх будет погребен в обители за Крестовоздвиженским храмом.