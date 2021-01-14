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За последние 5 лет тюбинговая травма вышла на первое место

14.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси снежно и морозно. Из-за этого увеличилось число травм вследствие катаний на тюбингах. В последние пять лет эти повреждения вышли на первое место. Врачи отмечают: практически все пациенты, доставленные в приемные покои с горок, травмированы на "стихийных" спусках.

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения Беларуси: "По статистике, когда пошла хорошая погода, у нас в день обращаются около 15-20 человек с «тюбинговой травмой». Как правило, минимум четверть нуждается в госпитализации. В этом году у нас не было с тяжелой черепно-мозговой травмой. Но только начало зимы. Дело в том, что это специфическая травма. Ее стало очень много, но это травма, которой мы можем реально избежать".

Сейчас за развлечениями на снежных горках внимательно следят и сотрудники ГАИ. С родителями инспекторы проводят беседы. Кроме того, совместно с коммунальщиками крутые спуски у дорог по возможности ограждают и посыпают песком.

 
 
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В Беларуси снежно и морозно. Из-за этого увеличилось число травм вследствие катаний на тюбингах. В последние пять лет эти повреждения вышли на первое место. Врачи...
 
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