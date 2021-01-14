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На ВНС затронут вопрос укрепления традиционных семейных ценностей
14.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До Всебелорусского народного собрания чуть меньше месяца. Это время по максимуму используют депутаты, собирая мнения избирателей. У каждого свои предложения по развитию страны. И все солидарны: нужно сохранить социальную направленность экономики. Важным является и вопрос укрепления традиционных семейных ценностей.
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До Всебелорусского народного собрания чуть меньше месяца. Это время по максимуму используют депутаты, собирая мнения избирателей. У каждого свои предложения по...
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