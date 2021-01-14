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"Экзарх из рода Вахромеевых" сегодня на "Беларусь 1"

14.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Потомственный дворянин в духовном одеянии. Богослов, монах, депутат, Герой Беларуси - это все о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси. Более 40 лет Филарет служил на нашей земле - возрождал духовную жизнь, восстанавливал храмы, монастыри, духовные школы. Создал митрополию и возродил исторические епархии. Белтелерадиокомпания сегодня в вечернем эфире после "Панорамы" покажет документальный фильм Агентства теленовостей "Экзарх из рода Вахромеевых".

 
Теги: Новости
 
 
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Потомственный дворянин в духовном одеянии. Богослов, монах, депутат, Герой Беларуси - это все о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси. Более 40 лет Филарет...
 
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