"Экзарх из рода Вахромеевых" сегодня на "Беларусь 1"

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Потомственный дворянин в духовном одеянии. Богослов, монах, депутат, Герой Беларуси - это все о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси. Более 40 лет Филарет служил на нашей земле - возрождал духовную жизнь, восстанавливал храмы, монастыри, духовные школы. Создал митрополию и возродил исторические епархии. Белтелерадиокомпания сегодня в вечернем эфире после "Панорамы" покажет документальный фильм Агентства теленовостей "Экзарх из рода Вахромеевых".