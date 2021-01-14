«Не догадывались, что видимся в последний раз: у него уже был коронавирус». Игуменья Гавриила вспоминает Филарета

Источник материала: Tut.by

Игумения Гавриила (Глухова), настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного Ставропигиального женского монастыря, в интервью «Правмиру» вспоминает митрополита Филарета.



Митрополит Филарет с игуменьей Гавриилой

— Владыка Филарет — личность историческая. Такие люди рождаются не раз в столетие, а раз в несколько сотен лет, — считает матушка Гавриила.

Игуменья Гавриила в 1982-м стала послушницей в Рижском монастыре, а через два года владыка Филарет пригласил ее на послушание к нему в Отдел внешних церковных сношений. Монахиня провела с Филаретом в его резиденции председателя ОВЦ в Серебряном Бору больше четырех лет. В 2008 году Гавриила была с митрополитом в Австрии, когда ему меняли коленный сустав, больше двух месяцев они пробыли в больнице. Они общались вплоть до его смерти .

Она вспоминает, что Филарет постоянно работал.

— Он не щадил себя, но жалел других. Да, порой видеть его усталость я больше не могла. Он работает, работает — бывает, засыпает в четыре часа и говорит: «В шесть — разбуди». И это повторялось изо дня в день. В лучшем случае он спал два часа, потом быстренько завтракал и опять ехал в отдел.

Приходилось иногда злоупотреблять терпением и выключать все электрические пробки. Представьте, свет погас, и я спокойненько ушла спать. Владыка не трогает. Вот я бы точно позвонила или постучала: «Ну-ка немедленно вызывай мастера!» Утром открываю дверь, чтобы его разбудить, и чувствую — пахнет свечами. Он сидел, работал и не сделал мне ни единого замечания. Вот это любовь, вот это милосердие.



Серебряный бор, 1978 год. Женщины на фото — сестра митрополита Ольга и игуменья Гавриила

В жизни владыка был очень простым, говорит игуменья Гавриила.

— Хотя он происходил из настоящего дворянского рода, этот титул Вахромеевым пожаловал император. Он родился в 1935 году в Москве, в его послевоенном детстве самой любимой игрой был футбол: но гоняли не мяч, а консервную банку. Когда детей звали обедать, мальчикам, его друзьям, не полагалось садиться за один стол с людьми дворянского сословия, их кормили теми же блюдами, но отдельно в другой комнате. И владыку это всегда очень коробило. Став архиереем, он обязательно приглашал к столу всех — и водителя, и сторожа, и дворника. Он показывал, что для него нет людей выше или ниже рангом, все дети Божьи.

Он называл людей «радость моя». К девушкам обращался с почтением: «Барышня». Не важно, у кого какое было настроение, он всегда улыбался. У любого мужчины спрашивал: «Ну, как семья? Как жена? Цветы даришь? Не обижаешь?» Скажет два-три слова, но эти слова попадали в точку. Каждый удивлялся: «Откуда знает? Да владыка святой!»

Гавриила рассказывает историю о том, как блаженная Валентина Минская еще в 60-х годах предсказывала: «Придет в Беларусь такой черный, — а у него тогда была действительно черная борода, ему ведь всего-то 43 года исполнилось, когда он здесь оказался. — Придет, столько сделает! Храмы, монастыри откроет, поднимет всю православную Белую Русь на высоту духовную, а потом…» — и закрыла глаза. Ничего не сказала больше.



Владыка Филарет в 1968 году в Ленинграде

В последний раз игуменья Гавриила виделась с митрополитом Филаретом 14 декабря — на его именинах. Филарету исполнилось 85 лет.

— Он заболел 5−6 декабря, но признаков не было, температура поднялась только 15-го. Все к нему приехали на именины, никто из нас не заразился… Мы ничего не знали и не догадывались, что видимся в последний раз: целовали руку, обнимались.





Владыка завещал похоронить себя в Жировичском монастыре. Он так полюбил Беларусь, что решил с ней остаться и телом. Владыка будет лежать в открытом гробу — ведь прошло уже больше месяца, тест у него отрицательный, так что никакой опасности нет. Это большое утешение, что мы сможем проститься.