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Лукашенко простился с Филаретом

14.01.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом, которая проходит 13−14 января в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Фото: телеграм-канал "Пул первого"

На церемонию прощания Александр Лукашенко принес белые розы. Он также зажег свечу за упокой души митрополита.

Александра Лукашенко на церемонии сопровождал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Напомним, Почетный Патриарший экзарх, герой Беларуси Филарет умер 12 января. Он долгие годы возглавлял православную церковь в Беларуси. Митрополита Филарета похоронят15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

 
Теги: Минск
 
 
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На церемонию прощания Александр Лукашенко принес белые розы. Он также зажег свечу за упокой души митрополита.
 
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