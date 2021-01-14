Лукашенко простился с Филаретом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом, которая проходит 13−14 января в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: телеграм-канал "Пул первого"

На церемонию прощания Александр Лукашенко принес белые розы. Он также зажег свечу за упокой души митрополита.

Александра Лукашенко на церемонии сопровождал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Напомним, Почетный Патриарший экзарх, герой Беларуси Филарет умер 12 января . Он долгие годы возглавлял православную церковь в Беларуси. Митрополита Филарета похоронят15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.