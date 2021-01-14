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Лукашенко простился с Филаретом
14.01.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял участие в церемонии прощания с митрополитом Филаретом, которая проходит 13−14 января в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».
На церемонию прощания Александр Лукашенко принес белые розы. Он также зажег свечу за упокой души митрополита.
Александра Лукашенко на церемонии сопровождал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.
Напомним, Почетный Патриарший экзарх, герой Беларуси Филарет
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На церемонию прощания Александр Лукашенко принес белые розы. Он также зажег свечу за упокой души митрополита.
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