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Что происходит в Беларуси 14 января

14.01.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается церемония прощания с митрополитом Филаретом, которую посетил и Александр Лукашенко, пять задержанных во время прогулки в лесу витебских пенсионерок остаются в изоляторе, врач, которого ударил сторонник Лукашенко, ушел на больничный с ЧМТ и другие важные новости дня — в традиционном онлайне TUT.BY.


Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается церемония прощания с митрополитом Филаретом, пять задержанных во время прогулки в лесу со скандинавскими палками витебских пенсионерок...
 
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