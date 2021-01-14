Что происходит в Беларуси 14 января

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается церемония прощания с митрополитом Филаретом, которую посетил и Александр Лукашенко, пять задержанных во время прогулки в лесу витебских пенсионерок остаются в изоляторе, врач, которого ударил сторонник Лукашенко, ушел на больничный с ЧМТ и другие важные новости дня — в традиционном онлайне TUT.BY.



Фото: читатель TUT.BY