Потерпевшим от насилия силовикам в Гродно не только изменили имена, но и допросили в суде через дверь

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается уголовный процесс в отношении пяти местных жителей. На скамье подсудимых — братья Владимир и Юрий Седеневские, Александр Якубовский, сестры Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова. Всех их обвиняют по статьям 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). Данные 11 потерпевших в заседании засекречены, сотрудников милиции не показали участникам процесса — их допросили в другой комнате, сообщают правозащитники.



Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Речь о событиях в Гродно 6 сентября 2020 года.

Кто обвиняемые?

Владимир Седеневский , с высшим образованием, есть трое детей — 1 год, 9 и 7 лет, работает.

, с высшим образованием, есть трое детей — 1 год, 9 и 7 лет, работает. Юрий Седеневский , с высшим образованием, есть двое детей — 2 и 7 лет, работает инженером.

, с высшим образованием, есть двое детей — 2 и 7 лет, работает инженером. Александр Якубовский , с высшим образованием, есть двое детей — 2,5 и 4 года, директор частной фирмы.

, с высшим образованием, есть двое детей — 2,5 и 4 года, директор частной фирмы. Жанна Захаркевич , с высшим образованием, есть двое детей — 14 и 16 лет.

, с высшим образованием, есть двое детей — 14 и 16 лет. Надежда Степанцова, с высшим образованием, 17 лет сыну.

Раньше никто из них не привлекался к уголовной ответственности.

На первое заседание никто из 11 потерпевших сотрудников милиции не явился. Фамилии потерпевших в деле изменены, это объясняется «мерами безопасности» в отношении них.

— Пострадавшие опасаются за свою жизнь и здоровье, поэтому просят провести процесс удаленно. Вследствие реальной угрозы явиться в суд они не могут в связи со служебной деятельностью, — заявила в первый день гособвинитель — старший помощник прокурора Алина Чужеземец.

На это адвокат одного из обвиняемых ответила, что меры безопасности уже применены — фамилии 11 пострадавших изменены, в органы внутренних дел с заявлениями об угрозах им или их родным они не обращались. Таким образом, нет юридических оснований прятать их от суда.

Судья Анна Левусик вызвала потерпевших на 13 января.

Вчера потерпевшие в суд явились, но по просьбе прокурора, которую судья удовлетворила — сочла, что есть основания допрашивать потерпевших без их визуального присутствия, — их допрашивали не в зале заседания, а в соседней комнате.

Опрос решили проводить через приоткрытую дверь совещательной комнаты за спиной судьи.

Успели опросить пятерых — и их показания похожи.



Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сотрудник милиции «Иван Иванов» рассказал суду, что с уголовным делом не знакомился. На вопрос адвоката, как он определил себя потерпевшим, омоновец ответил, что это определил не он, а руководство гродненского ОМОНа.

По словам «Иванова», 6 сентября на их черной форме можно было увидеть надписи «ОМОН». По его словам, то, что происходило в тот день на улице, напоминало митинг: у людей были флаги, плакаты, они выкрикивали лозунги политического характера. Ни оружия, ни палок у протестующих не было. Милиция стала в цепь от забора до дороги на Горновых, толпа стремилась разорвать эту цепь, «организованно сцепившись в боевой порядок». Самых активных омоновцы начали задерживать, в ответ люди толкались, но ударов не наносили. «Иванов» заявил, что его лично не били, но толпа кричала: «Фашисты!», и это принесло ему моральные страдания.

Обвиняемых «Иванов» не помнит, не узнает и не будет требовать компенсации морального вреда.



Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Омоновец «Белый» заявил, что лично он 6 сентября никого не задерживал. Он рассказывал, что чувствовал боль, «потому что его кто-то бил», но кто именно — сказать не может. По его словам, толпа была очень агрессивна, бросала в милицию пластиковые бутылки с водой — но в «Белого» не попали. Толпу, по его словам, разгоняли только с проезжей части. Обвиняемых не узнает, трогали ли они его — сказать не может. У него моральные страдания возникли потому, что «родственникам были угрозы по Viber».

Еще трое опрошенных вчера омоновцев с измененными именами дали похожие показания: обвиняемых не узнают, потому что людей было много, моральные страдания испытали, но иски о компенсации заявлять не будут.

Сегодня суд продолжится.