ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Потерпевшим от насилия силовикам в Гродно не только изменили имена, но и допросили в суде через дверь

14.01.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается уголовный процесс в отношении пяти местных жителей. На скамье подсудимых — братья Владимир и Юрий Седеневские, Александр Якубовский, сестры Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова. Всех их обвиняют по статьям 342 УК (Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). Данные 11 потерпевших в заседании засекречены, сотрудников милиции не показали участникам процесса — их допросили в другой комнате, сообщают правозащитники.


Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Речь о событиях в Гродно 6 сентября 2020 года.

Кто обвиняемые?

  • Владимир Седеневский, с высшим образованием, есть трое детей — 1 год, 9 и 7 лет, работает.
  • Юрий Седеневский, с высшим образованием, есть двое детей — 2 и 7 лет, работает инженером.
  • Александр Якубовский, с высшим образованием, есть двое детей — 2,5 и 4 года, директор частной фирмы.
  • Жанна Захаркевич, с высшим образованием, есть двое детей — 14 и 16 лет.
  • Надежда Степанцова, с высшим образованием, 17 лет сыну.

Раньше никто из них не привлекался к уголовной ответственности.

На первое заседание никто из 11 потерпевших сотрудников милиции не явился. Фамилии потерпевших в деле изменены, это объясняется «мерами безопасности» в отношении них.

— Пострадавшие опасаются за свою жизнь и здоровье, поэтому просят провести процесс удаленно. Вследствие реальной угрозы явиться в суд они не могут в связи со служебной деятельностью, — заявила в первый день гособвинитель — старший помощник прокурора Алина Чужеземец.

На это адвокат одного из обвиняемых ответила, что меры безопасности уже применены — фамилии 11 пострадавших изменены, в органы внутренних дел с заявлениями об угрозах им или их родным они не обращались. Таким образом, нет юридических оснований прятать их от суда.

Судья Анна Левусик вызвала потерпевших на 13 января.

Вчера потерпевшие в суд явились, но по просьбе прокурора, которую судья удовлетворила — сочла, что есть основания допрашивать потерпевших без их визуального присутствия, — их допрашивали не в зале заседания, а в соседней комнате.

Опрос решили проводить через приоткрытую дверь совещательной комнаты за спиной судьи.

Успели опросить пятерых — и их показания похожи.


Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сотрудник милиции «Иван Иванов» рассказал суду, что с уголовным делом не знакомился. На вопрос адвоката, как он определил себя потерпевшим, омоновец ответил, что это определил не он, а руководство гродненского ОМОНа.

По словам «Иванова», 6 сентября на их черной форме можно было увидеть надписи «ОМОН». По его словам, то, что происходило в тот день на улице, напоминало митинг: у людей были флаги, плакаты, они выкрикивали лозунги политического характера. Ни оружия, ни палок у протестующих не было. Милиция стала в цепь от забора до дороги на Горновых, толпа стремилась разорвать эту цепь, «организованно сцепившись в боевой порядок». Самых активных омоновцы начали задерживать, в ответ люди толкались, но ударов не наносили. «Иванов» заявил, что его лично не били, но толпа кричала: «Фашисты!», и это принесло ему моральные страдания.

Обвиняемых «Иванов» не помнит, не узнает и не будет требовать компенсации морального вреда.


Акция протеста в Гродно 6 сентября 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Омоновец «Белый» заявил, что лично он 6 сентября никого не задерживал. Он рассказывал, что чувствовал боль, «потому что его кто-то бил», но кто именно — сказать не может. По его словам, толпа была очень агрессивна, бросала в милицию пластиковые бутылки с водой — но в «Белого» не попали. Толпу, по его словам, разгоняли только с проезжей части. Обвиняемых не узнает, трогали ли они его — сказать не может. У него моральные страдания возникли потому, что «родственникам были угрозы по Viber».

Еще трое опрошенных вчера омоновцев с измененными именами дали похожие показания: обвиняемых не узнают, потому что людей было много, моральные страдания испытали, но иски о компенсации заявлять не будут.

Сегодня суд продолжится.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник милиции «Иван Иванов» рассказал суду, что с уголовным делом не знакомился. На вопрос адвоката, как он определил себя потерпевшим, омоновец ответил, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Опасные горки в парке Павлова засыплют песком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by