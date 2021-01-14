Опасные горки в парке Павлова засыплют песком

Источник материала: Tut.by

Все опасные горки в парке Павлова в Минске сегодня засыплют песком. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Московского района Минска.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На днях мы рассказывали про опасную горку в парке Павлова, которая находится под мостом. Там большой угол наклона, спуск выходит на пешеходную зону, а вокруг много деревьев.

В администрации Московского района провели мониторинг местных горок, все опасные засыплют песком. Это будет не смесь с солью, а самый обыкновенный песок.

Как определяют опасную горку? Смотрят, могут ли на ней случиться столкновения — с камнем, деревом, фонарем. Спуск не должен вести к пешеходным связям, проезжей части, а угол уклона должен быть безопасным.

В районе есть два основных места, где дети катаются на горках: парк Павлова и спуск на пересечении улиц Громова и Слободской.

— Учитывая, что парк Павлова является местом отдыха, в 2021 году (то есть к следующему зимнему сезону. — Прим. TUT.BY) будет обустроена новая горка для катания на тюбингах наподобие горки на улице Некрашевича.



Безопасная горка на Некрашевича. Фото предоставлено администрацией Московского района Минска

В администрации рекомендуют пока кататься с горки на Некрашевича. Она обустроена по всем правилам, довольно длинная — порядка 50 метров.

— Люди просят сделать уклон выше и резче. Рядом нет деревьев, мы все разровняли, горка с ограничениями. Там катаются дети на тюбингах, некоторые люди — на лыжах.