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Опасные горки в парке Павлова засыплют песком
14.01.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все опасные горки в парке Павлова в Минске сегодня засыплют песком. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Московского района Минска.
На днях мы рассказывали про опасную горку в парке Павлова, которая находится под мостом. Там большой угол наклона, спуск выходит на пешеходную зону, а вокруг много деревьев.
В администрации Московского района провели мониторинг местных горок, все опасные засыплют песком. Это будет не смесь с солью, а самый обыкновенный песок.
Как определяют опасную горку? Смотрят, могут ли на ней случиться столкновения — с камнем, деревом, фонарем. Спуск не должен вести к пешеходным связям, проезжей части, а угол уклона должен быть безопасным.
В районе есть два основных места, где дети катаются на горках: парк Павлова и спуск на пересечении улиц Громова и Слободской.
— Учитывая, что парк Павлова является местом отдыха, в 2021 году (то есть к следующему зимнему сезону. — Прим. TUT.BY) будет обустроена новая горка для катания на тюбингах наподобие горки на улице Некрашевича.
В администрации рекомендуют пока кататься с горки на Некрашевича. Она обустроена по всем правилам, довольно длинная — порядка 50 метров.
— Люди просят сделать уклон выше и резче. Рядом нет деревьев, мы все разровняли, горка с ограничениями. Там катаются дети на тюбингах, некоторые люди — на лыжах.
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Вcе опасные горки в парке Павлова в Минске сегодня засыплют песком. Об этом TUT.BY рассказали в администрации Московского района Минска.
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