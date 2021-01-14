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Без лишних бумаг в почтовом ящике. Нововведения в законы, регулирующие рекламный рынок, вступят в силу этим летом. С июля каждый может попросить рекламодателя и распространителя рекламы прекратить вбрасывать в почтовый ящик листовки. По первому требованию владельца ящика непрошенная реклама должна из него исчезнуть. От навязчивых рекламных звонков и писем на электронную почту закон также защитит: без предварительного согласия такой контакт с клиентом будет запрещен. А в рекламе микрозаймов, чтобы не дезориентировать белорусов, обязательно нужно будет указывать годовую величину процентной ставки.