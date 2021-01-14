Не стало сразу четырех деревень в Круглянском районе - их упразднили

Источник материала: Tut.by

В Круглянском районе упразднили 4 деревни. Совет депутатов уже принял решение и опубликовал его — так что по документам в районе стало на 4 деревни меньше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

С карты района исчезли деревни Старки Комсеничского сельсовета, Березка Филатовского сельсовета, Займище и 5-я Годовщина Круглянского сельсовета.

Судя по снимкам спутника, в каждой из этих деревень осталось по 2−3 дома. Кроме деревни 5-я Годовщина на подъезде к Круглому: на ее месте — поле.