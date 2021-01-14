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Не стало сразу четырех деревень в Круглянском районе - их упразднили
14.01.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Круглянском районе упразднили 4 деревни. Совет депутатов уже принял решение и
С карты района исчезли деревни Старки Комсеничского сельсовета, Березка Филатовского сельсовета, Займище и 5-я Годовщина Круглянского сельсовета.
Судя по снимкам спутника, в каждой из этих деревень осталось по 2−3 дома. Кроме деревни 5-я Годовщина на подъезде к Круглому: на ее месте — поле.
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На карте на месте одной из деревень - поле.
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