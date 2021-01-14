«Желала представить Лукашенко в унизительном положении». Судят девушку, которая нанесла надписи на щиты военных

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района начался процесс по делу 18-летней Софии Малашевич, которая во время акции протеста нанесла надписи на щиты военных. Следствие трактовало это как хулиганство. Кроме того, ее обвиняют в оскорблении Лукашенко — дважды демонстрировала плакаты с негативной оценкой его деятельности. Также ей предъявлено обвинение в участии в «упорном непрекращающемся» массовом мероприятии, повлекших нарушение работы транспорта и организаций. В деле еще один обвиняемый — 18-летний житель Бреста Тихон Клюкач, приятель Софии, который вместе с ней был на акции 6 сентября у Дворца независимости.



Фото: Наша нiва

София и Тихон познакомились в конце августа 2020-го, неделю вместе учились в Брестском колледже сферы обслуживания. После задержания на митинге руководство колледжа, по словам обвиняемых, предложило им написать заявление на отчисление. Тихон согласился, София отказалась, в итоге отчислили обоих. Девушка устроилась на работу в ресторан быстрого питания в Минске, парень не успел пойти на работу по вакансии центра занятости, поскольку следователь изменил меру пресечения на заключение под стражу.

6 сентября Тихон решил принять участие в воскресном марше вместе с Софией, специально приехал из Бреста в Минск. По версии следствия, молодые люди узнали из телеграмм-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, что повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. При этом ущерб в обвинении не указан. Гособвинитель Крупицкая зачитала, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны, тем самым совершили преступление по ч.1 ст. 342 УК (наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).



Cкриншот: видео Следственного комитета

Также Софии и Тихону предъявлено обвинение в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет). В обвинении отмечено, что 6 сентября молодые люди нанесли вульгарные надписи на заградительные щиты, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца независимости. Гособвинитель подчеркнула, что действовали обвиняемые с исключительным цинизмом, демонстрировали презрение к нравственным ценностям общества, войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля (погашен Малашевич до суда).

Софии Малашевич, кроме того, предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок). По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащую негативную оценку его деятельности, демонстрируя социальную нетерпимость к представителям власти и желание представить Лукашенко в унизительном положении в глазах общественности.

Тихон признает вину только в участии в акции 6 сентября, говорит, что надписи на щиты не наносил, на следствии взял вину на себя, чтобы выгородить девушку — «каждый порядочный человек бы так сделал».

София подтверждает в суде, что баллончиком надписи делала именно она. Изначально задержали только парня, тогда Малашевич подошла сама к автозаку и сказала, что это она наносила надписи, поэтому задержать нужно ее. Но милиционеры отказались это сделать. Тогда Софья нашла женщину, которая знала, где находится Центральное РУВД, и они вместе поехали туда. Заблудились, увидели, как едет еще один автозак. София подошла к нему и попросила подвезти ее в милицию, сотрудники из второго автозака согласились, так девушка оказалась в РУВД.

— Я хотела забрать свои вещи, которые остались у Тихона, — пояснила она. — И раз я наносила надписи, то я и должна нести ответственность. Он дал признательные показания, потому что хотел защитить меня, как мужчина хочет защитить девушку. Если у нас в стране будут такие мужчины, я вообще никогда не выйду ни на какой митинг.

По словам Софии, она принимала участие в акциях, чтобы выразить свою гражданскую позицию по поводу социальной несправедливости — низких зарплат и пенсий в Беларуси. Тихон выражал несогласие с фальсификацией итогов президентских выборов, пояснил он. Молодые люди в суде заявили, что раскаиваются в содеянном.