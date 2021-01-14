|
Суд прекратил дело гомельского пенсионера, который обозвал провизора дурой и идиоткой
14.01.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд решил не привлекать к ответственности гомельского пенсионера за то, что тот
В суд Советского района Гомеля дело пенсионера, который оскорбил гомельского провизора, поступило 5 января. Но с момента правонарушения прошло больше двух месяцев, а значит, в соответствии с КоАП, административное взыскание наложено быть уже не может.
Провизор собирается обжаловать постановление суда.
Что произошло?
Напомним, конфликт в одной из гомельских аптек произошел 1 ноября. 64-летний Александр пришел за рецептурным препаратом. Провизор Виктория объяснила, что лекарство выдать не может, так как рецепт мужчины был просрочен.
Пенсионер вспылил.
По словам провизора, он обозвал ее дурой, идиоткой и козлиной и пригрозил: мол, уже завтра она работать здесь не будет. Вел при этом себя мужчина агрессивно, стучал в окно киоска, долго не уходил.
Виктория утверждает, что это было последней каплей — пенсионер и раньше приходил в эту аптеку и позволял себе хамство: обзывал Викторию «обидными словами», угрожал, писал жалобы. Провизор обратилась в милицию, чтобы там как-то повлияли на поведение пожилого мужчины.
Вскоре из РОВД Советского района Гомеля пришел ответ: «Административного правонарушения в действиях Александра не усматривается».
В ответе проводивший проверку милиционер ссылался на словарь Ожегова, в котором слова «дура» и «идиотка», хоть и считаются бранными, но оскорблением не являются, имеют значение «лицо, страдающее слабоумием» и представляют собой «критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме». Копия документа есть в редакции.
Викторию такой ответ возмутил. По ее словам, получалось, что теперь у ее обидчика имеется официальное разрешение обращаться к ней словами «дура» и «идиотка», раз в милиции ответили, что это оскорблением не является.
Провизор обжаловала решение. В РОВД начали проверку.
На днях из суда Виктории пришло постановление о прекращении административного дела: с момента его совершения прошло более двух месяцев. Копия документа есть в редакции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никто пока не привлек пенсионера к ответственности. Провизор собирается обжаловать и постановление суда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)