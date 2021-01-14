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Суд прекратил дело гомельского пенсионера, который обозвал провизора дурой и идиоткой

14.01.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд решил не привлекать к ответственности гомельского пенсионера за то, что тот обозвал провизора дурой и идиоткой. Причина — истечение сроков наложения административного взыскания.


Фото носит иллюстративный характер

В суд Советского района Гомеля дело пенсионера, который оскорбил гомельского провизора, поступило 5 января. Но с момента правонарушения прошло больше двух месяцев, а значит, в соответствии с КоАП, административное взыскание наложено быть уже не может.

Провизор собирается обжаловать постановление суда.

Что произошло?

Напомним, конфликт в одной из гомельских аптек произошел 1 ноября. 64-летний Александр пришел за рецептурным препаратом. Провизор Виктория объяснила, что лекарство выдать не может, так как рецепт мужчины был просрочен.

Пенсионер вспылил.

По словам провизора, он обозвал ее дурой, идиоткой и козлиной и пригрозил: мол, уже завтра она работать здесь не будет. Вел при этом себя мужчина агрессивно, стучал в окно киоска, долго не уходил.

Виктория утверждает, что это было последней каплей — пенсионер и раньше приходил в эту аптеку и позволял себе хамство: обзывал Викторию «обидными словами», угрожал, писал жалобы. Провизор обратилась в милицию, чтобы там как-то повлияли на поведение пожилого мужчины.

Вскоре из РОВД Советского района Гомеля пришел ответ: «Административного правонарушения в действиях Александра не усматривается».

В ответе проводивший проверку милиционер ссылался на словарь Ожегова, в котором слова «дура» и «идиотка», хоть и считаются бранными, но оскорблением не являются, имеют значение «лицо, страдающее слабоумием» и представляют собой «критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме». Копия документа есть в редакции.

Викторию такой ответ возмутил. По ее словам, получалось, что теперь у ее обидчика имеется официальное разрешение обращаться к ней словами «дура» и «идиотка», раз в милиции ответили, что это оскорблением не является.

Провизор обжаловала решение. В РОВД начали проверку.

На днях из суда Виктории пришло постановление о прекращении административного дела: с момента его совершения прошло более двух месяцев. Копия документа есть в редакции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Никто пока не привлек пенсионера к ответственности. Провизор собирается обжаловать и постановление суда.
 
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