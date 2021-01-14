ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это фактически запрет на профессию». Независимые медиа Беларуси записали видеообращение

14.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В видеообращении представители независимых медиа Беларуси рассказали о том, в каких условиях приходится работать с середины 2020 года. Журналистов избивают, сажают на «сутки», обвиняют по уголовным делам и лишают аккредитаций.

Общая сумма штрафов журналистам и медиа составила 59 891 рубль, 97 раз журналисты отбывали административный арест, девять представителей медиа сейчас находятся в СИЗО по уголовным делам.

Также в декабре было задержано руководство Пресс-клуба, который занимается образовательными проектами в сфере журналистики. Основательницу Юлию Слуцкую обвинили в неуплате налогов. Программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, оператора Петра Слуцкого, а также члена Координационного совета, бывшую журналистку БТ, которая участвовала в проектах Академии Пресс-клуба, Ксению Луцкину обвинили в соучастии. Они признаны политзаключенными.

Вчера стало известно о задержании журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, его подозревают по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Узнать об уголовных делах журналисток Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой можно здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В видеообращении представители независимых медиа Беларуси рассказали о задержаниях, уголовных делах и избиениях журналистов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ректор Полоцкого госуниверситета уходит с должности после 17 лет работы? Что известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by