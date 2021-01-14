«Это фактически запрет на профессию». Независимые медиа Беларуси записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

В видеообращении представители независимых медиа Беларуси рассказали о том, в каких условиях приходится работать с середины 2020 года. Журналистов избивают, сажают на «сутки», обвиняют по уголовным делам и лишают аккредитаций.

Общая сумма штрафов журналистам и медиа составила 59 891 рубль, 97 раз журналисты отбывали административный арест, девять представителей медиа сейчас находятся в СИЗО по уголовным делам.

Также в декабре было задержано руководство Пресс-клуба, который занимается образовательными проектами в сфере журналистики. Основательницу Юлию Слуцкую обвинили в неуплате налогов. Программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, оператора Петра Слуцкого, а также члена Координационного совета, бывшую журналистку БТ, которая участвовала в проектах Академии Пресс-клуба, Ксению Луцкину обвинили в соучастии. Они признаны политзаключенными.

Вчера стало известно о задержании журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, его подозревают по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Узнать об уголовных делах журналисток Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой можно здесь .