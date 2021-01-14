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Ректор Полоцкого госуниверситета уходит с должности после 17 лет работы? Что известно
14.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ректор Полоцкого государственного университета, доктор технических наук, профессор Дмитрий Лазовский уходит со своей должности. Об этом TUT.BY сообщили читатели, а также источники в университете.
— Утром 13 января Дмитрий Николаевич ездил в Минск, а вечером освободил свой кабинет, — рассказали TUT.BY в университете. — Почему так произошло, неизвестно.
Преподаватели говорят, что Лазовский не уйдет из вуза совсем: в их среде обсуждают, что «для него готовят отдельный профессорский кабинет».
В университете ходят слухи, что новым ректором ПГУ может стать Олег Романов — первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
В приемной и ректорате ПГУ TUT.BY сообщили:
— Дмитрий Николаевич Лазовский сегодня точно на работе, сейчас он поехал на завод «Нафтан».
TUT.BY обратился за комментарием в Минобразования. Мы опубликуем его, как только получим.
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Преподаватели ПГУ говорят, что при ректоре Лазовском после выборов никого из сотрудников не уволили «по политическим причинам». Хотя вуз был, наверное, самым...
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