Ректор Полоцкого госуниверситета уходит с должности после 17 лет работы? Что известно

Источник материала: Tut.by

Ректор Полоцкого государственного университета, доктор технических наук, профессор Дмитрий Лазовский уходит со своей должности. Об этом TUT.BY сообщили читатели, а также источники в университете.



Дмитрию Лазовскому 61 год. Он руководил ПГУ 17 лет — с мая 2003-го. До этого 4 года был деканом инженерно-строительного факультета. В 2009 году Лазовский получил медаль «За трудовые заслуги», а в 2017-м — звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь». Фото: сайт ПГУ

— Утром 13 января Дмитрий Николаевич ездил в Минск, а вечером освободил свой кабинет, — рассказали TUT.BY в университете. — Почему так произошло, неизвестно.

Преподаватели говорят, что Лазовский не уйдет из вуза совсем: в их среде обсуждают, что «для него готовят отдельный профессорский кабинет».

В университете ходят слухи, что новым ректором ПГУ может стать Олег Романов — первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

В приемной и ректорате ПГУ TUT.BY сообщили:

— Дмитрий Николаевич Лазовский сегодня точно на работе, сейчас он поехал на завод «Нафтан».

TUT.BY обратился за комментарием в Минобразования. Мы опубликуем его, как только получим.

После событий 9 августа Полоцкий госуниверситет был самым протестным среди вузов в Витебской области. И преподаватели, и студенты ПГУ выступали с видеообращениями к власти, в которых осуждали насилие со стороны силовых структур. Четверых студентов вуза судили за акцию «Ноль промилле». Студентов, которые записали ролик против беззакония, вызывали на беседу к прокурору Новополоцка.

Преподаватели ПГУ говорят, что при ректоре Лазовском после выборов никого из сотрудников не уволили «по политическим причинам».