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Пятерых фигурантов «дела Пресс-клуба» признали политзаключенными

14.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали пятерых задержанных по «делу Пресс-клуба» политзаключенными. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.


Юлия Слуцкая и Алла Шарко. Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

Белорусские правозащитники в совместном заявлении отмечают, что пять человек, задержанных по так называемому делу Пресс-клуба, подверглись политически мотивированным преследованиям, целью которых является прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности. Они признали всех их политзаключенными, потребовали немедленного освобождения из-под стражи, а также прекращения их уголовного преследования.

Авторами обращения стали одиннадцать организаций, среди которых лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов и другие.

Напомним, 22 декабря задержали основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую, а также программного директора Аллу Шарко, директора Сергея Ольшевского, оператора Петра Слуцкого. В тот же день была задержана связанная с медиапроектом организации бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании Ксения Луцкина. Дома у задержанных, а также в офисе организации прошли обыски — их проводил Департамент финансовых расследований КГК. Всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы.

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.

 
 
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Белорусские правозащитники полагают, что преследование представителей организации политически мотивировано.
 
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