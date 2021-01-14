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Пятерых фигурантов «дела Пресс-клуба» признали политзаключенными
14.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники признали пятерых задержанных по «делу Пресс-клуба» политзаключенными. Об этом
Белорусские правозащитники в совместном заявлении отмечают, что пять человек, задержанных по так называемому делу Пресс-клуба, подверглись политически мотивированным преследованиям, целью которых является прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности. Они признали всех их политзаключенными, потребовали немедленного освобождения из-под стражи, а также прекращения их уголовного преследования.
Авторами обращения стали одиннадцать организаций, среди которых лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов и другие.
Напомним, 22 декабря
Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.
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Белорусские правозащитники полагают, что преследование представителей организации политически мотивировано.
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