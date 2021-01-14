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Белорусские типографии отказываются печатать «Брестскую газету». Она пока не будет выходить
14.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Типографии в разных городах Беларуси отказываются печатать номера независимой «Брестской газеты». Издание приостанавливает выход, сообщил
В «Брестской газете» подчеркивают, что изменения касаются печатной версии издания. Журналисты «БГ» продолжат освещать события на
«Брестская газета» 18 лет печаталась в местной типографии. Однако в ноябре
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