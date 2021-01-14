Несколько сотрудников редакции БелаПАН перестали выходить на связь. Все они находились в офисе

Источник материала: Tut.by

С сотрудниками, которые находятся в офисе БелаПАН, пропала связь. Ранее появилась информация, что рядом с офисом наблюдается «подозрительная активность».



Фото: TUT.BY

— Связи с сотрудниками офиса нет. На звонки они не отвечают, — прокомментировала эту информацию главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» пишет , что возле офиса припаркован характерный бус с затемненными стеклами, а также машина скорой. В офис зашли несколько человек.

(Обновляется)

Накануне, напомним, стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.