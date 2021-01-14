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«Написали письмо с просьбой дать информацию». Девушка журналиста Александрова тоже проходит по «уголовке»

14.01.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 января был задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Вместе с ним на связь перестала выходить и его девушка Ирина Злобина. К вечеру стало известно, что Александров проходит подозреваемым по уголовному делу. Сегодня сестра Злобиной сообщила БелаПАН, что Ирина также проходит по уголовному делу.


Ирина Злобина. Фото со страницы Ирины Злобиной в «Фейсбуке»

Ранее сообщалось, что Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. Связь с его девушкой Ириной также пропала. Утром 13 января ее родным сообщили, что Ирина доставлена в ИВС на Окрестина.

Ирина и Александр жили вместе. Девушка окончила факультет философии и социальных наук БГУ, последние годы занималась своим небольшим бизнесом — цветы и производство сувениров.

Сегодня сестра Ирины была у следователя, пишет БелаПАН. Ей сообщили, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировали, по какому.

— Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ, — сказала сестра Злобиной.

Получить комментарий в СК TUT.BY не удалось.

Напомним, вчера стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

 
 
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13 января был задержан журналист Андрей Александров. Вместе с ним на связь перестала выходить и его девушка Ирина Злобина. К вечеру стало известно, что Александров...
 
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