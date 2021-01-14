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«Написали письмо с просьбой дать информацию». Девушка журналиста Александрова тоже проходит по «уголовке»
14.01.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 января
Ранее сообщалось, что Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. Связь с его девушкой Ириной также пропала. Утром 13 января ее родным сообщили, что Ирина доставлена в ИВС на Окрестина.
Ирина и Александр жили вместе. Девушка окончила факультет философии и социальных наук БГУ, последние годы занималась своим небольшим бизнесом — цветы и производство сувениров.
Сегодня сестра Ирины была у следователя, пишет БелаПАН. Ей сообщили, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но не конкретизировали, по какому.
— Мы написали письмо с просьбой дать информацию. 15 дней будут давать ответ, — сказала сестра Злобиной.
Получить комментарий в СК TUT.BY не удалось.
Напомним, вчера стало известно, что Андрей Александров проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
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«Написали письмо с просьбой дать информацию». Девушка журналиста Александрова тоже проходит по «уголовке»
13 января был задержан журналист Андрей Александров. Вместе с ним на связь перестала выходить и его девушка Ирина Злобина. К вечеру стало известно, что Александров...
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