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Традиции Святок возрождают в белорусских деревнях

14.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это время добрых дел, когда принято ходить в гости и колядовать. Ряженых ждали в каждой семье, считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в дом благополучие на весь год. Репортаж Марины Романовской.

В прекрасном настроении, с песнями, ряженые заходят к односельчанам. В каждом доме - они желанные гости. В компании - Механоша, Медведь, Аист, Волк. Персонажи разные - в зависимости от региона. Особая роль отводится Козе. Наши предки верили: именно это животное приносит в дом счастье и благополучие.

Приходу ряженых всегда радовались. Считалось, если шумная компания зашла во двор - значит, год будет щедрым и радостным. Хозяевам ряженые желали здоровья, богатого урожая, пополнения в семье. Поэтому одаривали таких гостей от всей души.

Молодежь возрождает стародавние игры

Колбасы, сало, пироги - в мешке самые разные вкусности. На севере страны издавна принято запасаться на Святки орехами. Их раздают гостям и играют в цотку или лишку. Правила просты: надо догадаться, сколько орехов в горсти.

Ряженых ждут в каждом доме

В деревне Дерковщина рождественские песни поют каждую зиму. Традицию поддерживает молодежь - разучивают слова и готовят костюмы. Получается колоритный перфоманс, для которого не нужна сценическая площадка.

Женитьба Терешки

Во многих регионах на Святки женили Терешку. Собиралась большая компания и устраивали шуточную свадьбу с песнями и танцами.

Таким образом молодежь примеряла роль семейной пары. Сельчане припоминают - такая игра обычно была репетицией настоящей свадьбы.

Коледовать принято от Святок и до Крещения. Как говорили предки - от звезды и до воды. Святки - время для милостыни и радости. И проводить их надо только в хороших мыслях и с позитивным настроением!

 
 
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Это время добрых дел, когда принято ходить в гости и колядовать. Ряженых ждали в каждой семье, считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в...
 
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