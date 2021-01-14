|
Попрощаться с Митрополитом Филаретом приехал Александр Лукашенко
14.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Свято-Духовом кафедральном соборе сегодня прощаются с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Проститься с Владыкой приехал президент Александр Лукашенко. Белые розы глава государства всегда дарил Филарету при жизни. Это любимые цветы Владыки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свято-Духовом кафедральном соборе сегодня прощаются с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Проститься с Владыкой приехал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)