Ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев

Источник материала: БT

Этим утром пришла еще одна печальная новость. Сегодня не стало народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Ему было 97 лет. За свою долгую жизнь он написал тысячи картин, работая в мастерской почти ежедневно. Полотна Леонида Щемелева пополняют собрания как музейных, так и частных коллекций по всему миру, а во Франции, под Парижем, есть галерея с его произведениями. За цикл полотен "Край мой, Минщина", "Листовей", "Гроза. 22 июня", "Лето", "Льны ивенецкие" он удостоен Государственной премии БССР. В связи с уходом Леонида Щемелева телеканал "Беларусь 3" меняет сетку вещания. Сегодня в 22:55 выйдет в эфир программа, посвященная народному художнику Беларуси.