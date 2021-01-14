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Ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев
14.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Этим утром пришла еще одна печальная новость. Сегодня не стало народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Ему было 97 лет. За свою долгую жизнь он написал тысячи картин, работая в мастерской почти ежедневно. Полотна Леонида Щемелева пополняют собрания как музейных, так и частных коллекций по всему миру, а во Франции, под Парижем, есть галерея с его произведениями. За цикл полотен "Край мой, Минщина", "Листовей", "Гроза. 22 июня", "Лето", "Льны ивенецкие" он удостоен Государственной премии БССР. В связи с уходом Леонида Щемелева телеканал
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Этим утром пришла еще одна печальная новость. Сегодня не стало народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Ему было 97 лет. За свою долгую жизнь он написал тысячи...
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