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Прощальная литургия собрала в Свято-Духовом кафедральном соборе сотни неравнодушных
14.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В эти минуты завершилось отпевание. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Дань памяти и уважения духовному наставнику - от священников из сотен приходов страны. Прощальная литургия с самого утра собрала в храме сотни неравнодушных. Панихиду о земном пути владыки транслировали и в прямом эфире на "Беларусь 3". Верующие продолжают безостановочно идти в собор - поклониться архипастырю Беларуси и поблагодарить его за возрожденную духовную жизнь страны.
Прощание продлится в стенах собора до 6 вечера, после траурная процессия направится в Жировичи. Заупокойные богослужения пройдут завтра в святой обители - Свято-Успенском Жировичском монастыре.
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В эти минуты завершилось отпевание. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Дань памяти и уважения...
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