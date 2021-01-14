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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белтехосмотр: число желающих пройти техосмотр выросло почти втрое О том, как водители с начала года отреагировали на отмену дорожного сбора в том виде, в котором он существовал последние 5 лет, не писал только ленивый! Станции...

О том, как водители с начала года отреагировали на отмену дорожного сбора в том виде, в котором он существовал последние 5 лет, не писал только ленивый! Станции диагностики переполнены, очереди расписаны на неделю вперед, мол, водители решили не откладывать прохождение ТО. Раз уж допуск к нему через уплату дорожного сбора больше не нужен. Автовладельцы готовы спорить: говорят, так сложилось, праздники и выходные, приводят другие аргументы, порой отрицая интерес к диагностике по причине новых подходов к оплате участия в дорожном движении. Но так или иначе, стоит констатировать почти троекратный всплеск желающих пройти техосмотр, если сравнить с прошлогодними показателями.Мы обратились в УП "Белтехосмотр", чтобы узнать мнение курирующей организации. Почему клиент активно поехал на диагностику? И сколько среди этих активных водителей тех, кто исправно проходил ТО во времена дорожного сбора? Репортаж(видео).