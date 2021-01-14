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Белтехосмотр: число желающих пройти техосмотр выросло почти втрое

14.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


О том, как водители с начала года отреагировали на отмену дорожного сбора в   том виде, в котором он существовал последние 5 лет, не писал только ленивый! Станции диагностики переполнены, очереди расписаны на неделю вперед, мол, водители решили не откладывать прохождение ТО. Раз уж допуск к нему через уплату дорожного сбора больше не нужен. Автовладельцы готовы спорить: говорят, так сложилось, праздники и выходные, приводят другие аргументы, порой отрицая интерес к диагностике по причине новых подходов     к оплате  участия в дорожном движении. Но так или иначе, стоит констатировать почти троекратный всплеск желающих пройти техосмотр, если сравнить с прошлогодними показателями.
Мы обратились в УП "Белтехосмотр", чтобы узнать мнение курирующей организации. Почему клиент активно поехал на диагностику? И сколько среди  этих активных водителей  тех, кто исправно проходил ТО во времена дорожного сбора? Репортаж Алины Лаппо (видео).
 
 
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О том, как водители с начала года отреагировали на отмену дорожного сбора в   том виде, в котором он существовал последние 5 лет, не писал только ленивый! Станции...
 
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