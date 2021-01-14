Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий за 5 лет сократилась на 200 тысяч

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4 миллиона квадратных метров жилья. Стройотрасль Беларуси сверстала план многоэтажек и районов в крупных городах и райцентрах. В приоритете - многодетные семьи. Им предложат построиться в течение года с момента постановки на очередь. Темпы невысокие, признают в Минстройархитектуры, могли бы строить квартир и больше, если будет спрос у больших семей. В 2020-й пандемийный год срывов по сдаче домов не было. И среди прочих эта отрасль экономики прирастала. Самые масштабные объекты - атомная электростанция и белорусская нефтянка. Не без внимания отнеслись и к социальным проектам - детским садам, школам, поликлиникам. Их по-прежнему не хватает в новых микрорайонах. Треть жилья в течение этого года традиционно возведут с господдержкой. О ценах на квадрат и развитии отрасли в целом расскажет наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Столица, как и другие города, с каждым годом прирастает новыми квадратами. Нельзя сказать, что спрос на свое жилье падает, но то, что очередь для нуждающихся за 5 лет сократилась на 200 тысяч, как подтверждение: стройотрасль не снижает темпов. Миллион сто тысяч квадратов с господдержкой по прошлому году. Столько же запланировали на этот. Плюс и коммерческие застройщики. В итоге ждем 4 миллиона квадратов в многоэтажках.

Осваиваются и территории за кольцевой. Города-спутники пока не стали, конечно, полноценной альтернативой жизни в городе, но и там все больше разворачивается новых строек. Но по масштабам со столицей пока сравнивать сложно.

Это объективно. В столице около 2 миллионов белорусов. Многие из них переехали из областных и районных центов, и жилищный вопрос для них архиважный. Не менее важны, конечно, и цены. Госзастройщики под контролем, глава ведомства заверяет: ситуация стабильная, роста стоимости квадрата ждать не стоит. Ну а рынок коммерческих домов, понятно, на вкус и кошелек.

Речь идет больше об уплотнении застройки, где это возможно. Но при этом комфортные условия для жизни никто не отменял. И в выигрыше будут застройщики, которые удачно разместят и детские площадки, и парковки, и нужную социальную инфраструктуру. Покупатель здесь голосует рублем на годы вперед.