Минчанина судят за участие в марше 1 ноября. Свидетели пришли на заседание в балаклавах

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Минска после перерыва продолжают рассматривать дело в отношении минчанина, который участвовал в марше 1 ноября. Мужчину обвиняют по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему также предъявлен гражданский иск от «Минсктранса» на 10 тысяч рублей. Сегодня на суде выступили свидетели — омоновцы в балаклавах.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

14 января судья Первомайского района Светлана Черепович продолжила рассматривать уголовное дело в отношении Михаила Глуховского. На этом процессе заменили гособвинителя — дальше в деле участвует заместитель прокурора Первомайского района Анатолий Кобяк.

Сегодня выступили четыре свидетеля-омоновца, пятый не явился, не сообщив о причине. Все четверо вошли в зал суда в балаклавах, фамилии их изменены, судья пояснила, что это «меры обеспечения безопасности свидетелей», так как есть постановление о применении меры по обеспечению их безопасности и неразглашения сведений о личностях.

«Нормальные люди уходили, а, как я понимаю, организаторы, наоборот, зазывали идти дальше»



Фото: TUT.BY

Первым выступил «Андрей Викторович Назаров», омоновец, который 1 ноября был в мобильной группе по охране правопорядка во время марша, который проходил возле парка Челюскинцев.

— Была команда выстроиться в цепочку, потому что люди вышли на наш проспект. Люди уже были на проезжей части. В цепочке стояло порядка 30 человек, чтобы люди дальше не прошли. Сотрудники ГАИ через громкоговоритель просили людей разойтись. Протестующие дальше шли на нас, — рассказал он.

Еще один свидетель из ОМОНа, «Сергей Викторович Кухарчук», рассказал, что 1 ноября тоже работал в мобильной группе и стоял в цепочке омоновцев возле магазина Harley Davidson, чтобы сдержать движение протестующих по проспекту.

— Предупредили, что в случае неповиновения люди будут задержаны. Некоторые стали уходить на тротуар, некоторые остались. Нормальные люди уходили, понимали, что будут столкновения, а, как я понимаю, организаторы — сильно настроенные, наоборот, зазывали идти дальше. Кто остался на проезжей части, тех задерживали, — сказал он.

Следующие два свидетеля в балаклаве — «Александр Александрович Свиридов» и «Владимир Александрович Алексеев» — рассказали о событиях на марше то же самое.

Ни один из четырех свидетелей не участвовал в задержании Глуховского и не мог вспомнить, видел ли его на марше.

Гособвинитель спрашивал, в связи с чем вызывали ОМОН, во сколько и где именно работали, что делали, сколько было человек в цепочке, как скоро к цепи ОМОНа подошли протестующие, на каком расстоянии были, когда ушли, предупреждали ли людей, что нужно разойтись, а также о том, куда двигалась толпа, были ли задержания и столкновения. Судью также интересовало точное время появления омоновцев и начала движения колонны, а также то, участвовали ли сотрудники в других цепочках в этот день.

Свидетели заявили, что по проспекту к месту прибытия они ехали с точки возле Национальной библиотеки. Глуховский спросил двух последних омоновцев с вымышленными фамилиями, видели ли они по пути заблокированный общественный транспорт. Оба сказали, что ничего не видели — ехали в машине, транспорта не заметили.

Все происходило довольно быстро. Примерно в 13.50 обвиняемый Глуховский вышел на Толбухина, а уже в 15 часов находился в РУВД.

Что это за дело?

Напомним, Михаилу Глуховскому 48 лет, он водитель на одном из производств в Минске. На первом судебном заседании мужчина рассказал, что 1 ноября вышел на марш возле парка Челюскинцев, чтобы выразить свой протест: сначала шел по тротуару, потом вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть.

Тогда Глуховского задержали по статье 342 УК РБ, дали штраф — 20 базовых по статье 23.34 КоАП. В декабре Михаила осудили по статье 23.34 КоАП за другой, более ранний, марш. Тогда назначили 15 базовых. Штрафы мужчина выплатил.

По делу за 1 ноября потерпевшим признан «Минсктранс», организация выставила гражданский иск с суммой ущерба 10 689 рублей 76 копеек, мотивируя это тем, что около 30 маршрутов общественного транспорта были заблокированы в районе от парка Челюскинцев, Зеленого Луга и до МКАД из-за марша.

Мужчина считает себя виновным частично. Согласен только с тем, что участвовал в марше, выходил на проезжую часть, но не согласен с размером ущерба и тем числом маршрутов, которые не работали якобы из-за него. По его словам, на проезжей части он был пять минут. При задержании сопротивления не оказывал, вел себя корректно.

Ранее мы рассказывали , что 1 ноября в Минске проходил воскресный марш, после которого задержали сотни людей. Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них. 231 человек признан подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.