Лукашенко подписал новые кодексы по административной отвественности

Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Белта.

Новые КоАП и ПИКоАП будут направлены на упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности и либерализацию административной ответственности. Сообщается, что наказания станут более лояльными, а их характер станет профилактическим и предупредительным.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что для несовершеннолетних будут введены такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры, а все правонарушения будут делиться на 3 группы: проступки, значительные и грубые административные нарушения.

Изменения предусматривают ответственность за использование запрещенной символики, сообщает телеграм-канал «Пул первого». Теперь, например, за флаг на балконе будет даваться штраф физическим (580 бел.руб) и юридическим (1740 бел.руб) лицам.

Над новыми Кодексами по поручению Лукашенко работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

В июне на совещании Александр Лукашенко потребовал, чтобы «не цеплялись к людям по мелочам», а ограничения остались только там, где они на самом деле необходимы.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.