«Он говорил, как любит президента - мы молчали». Врач, которого ударил пациент в Бресте, рассказал о нападении

Источник материала: Tut.by

5 января 55-летний мужчина в травмпункте брестской больницы громко матерился и ударил врача скорой Андрея Рокало по лицу. Инцидент сняли на видео присутствовашие при этом медики. Врач скорой получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас на больничном. Он рассказал TUT.BY, что произошло в тот вечер.



Андрей Рокало — справа. Фото: Скрин-шот видео

Андрей Рокало работает врачом на скорой три с половиной года. 5 января на станцию позвонили из милиции и сообщили, что на остановке в Бресте лежит мужчина с признаками алкогольного опьянения. К нему выехала бригада Андрея. Медики отвели мужчину в машину скорой.

— Он в больницу ехать не хотел, — рассказывает врач. — Но мы не можем оставить зимой на улице человека с травмами и признаками алкогольного опьянения — обязаны отвезти его в больницу. Он отказывался. От осмотра тоже отказывался. Сотрудники милиции с нами не поехали.

По воспоминаниям врача, дорога была нервной: 55-летний мужчина «сопротивлялся, выражался, собирался выйти из машины». Медики его придерживали, чтобы он не нанес себе травмы.

— Он говорил, как любит президента, милицию, какие все молодцы. Мы просто молчали и ничего не говорили в ответ, — рассказывает Андрей. Он утверждает, что медики никогда не вступают ни в какие споры и дебаты с нетрезвыми или неадекватными пациентами, да и в целом не ведут с больными никаких разговоров — за исключением тех, что касаются их состояния.

Медики привезли мужчину в больницу — и там он вначале ударил фельдшера по ноге, рассказывает Андрей. Уже тогда пришлось вызвать милицию.

— Пришел участковый. Сказал, что будет принимать заявление от нашего фельдшера. Она давала показания в смотровом кабинете, а мы стояли в коридоре. Этот мужчина был в соседнем смотровом кабинете — его там осматривал травматолог. Вдруг в какой-то момент он выбежал, начал ругаться и ударил меня, — вспоминает врач.

После этого милиционер увел мужчину, а медсестры на посту нажали тревожную кнопку. В больницу приехали сотрудники Департамента охраны, которые дальше и следили за порядком, пока медики все же обследовали пациента.

В итоге Андрею пришлось уйти на больничный с черепно-мозговой травмой , у фельдшера с ногой, по словам медика, «ничего серьезного».

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Ленинского РОВД — Андрей написал заявление, проводится проверка.

После инцидента перед медиком никто не извинился.

— Хочется поскорее забыть это все, — вздыхает врач.

«Мне, конечно, стыдно»

Напомним, судя по видеозаписи, нападавший мужчина во время конфликта ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.

Как позже рассказывал TUT.BY сам нападавший, 55-летний Николай, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случился тот самый диалог.

Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего. По его версии, все было так:

— Они [медики] мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил!

Что мужчина вкладывает в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.

О том, что видео с его поведением широко разошлось в соцсетях, Николай знает.

— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.

Раньше Николай работал водителем школьного автобуса. После инцидента его уволили.

Главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи Бреста» Валентина Пашкевич в комментарии порталу «Першы Рэгіён» подчеркнула, что считает абсурдом слова мужчины о том, что медик мог каким-то образом задеть его политические чувства.

— Медицина должна быть вне политики и выдерживать нейтралитет, — говорит Валентина Васильевна. — Сотрудникам скорой помощи абсолютно все равно, какой контингент перед ними. Задача одна — спасти.

Она также сообщила, что временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе: сейчас несколько медиков на больничных, и заменять своих коллегам приходится с изматывающей периодичностью.