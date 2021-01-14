С февраля газета «Новы час» больше не будет продаваться в киосках «Белсоюзпечати»

Источник материала: Tut.by

С февраля газету «Новы Час» больше не будут продавать в киосках, сообщает сайт издания. Сегодня сотрудники узнали, что со следующего месяца РУП «Белсоюзпечать» расторгает с ними договор.



Фото: Любовь Каксперович, TUT.BY

Новость о том, что издание больше не будут продавать в киосках «Белсоюзпечать», сотрудники узнали случайно: во время передачи очередного номера экспедитору.

— У гандлёвым аддзеле РУП «Белсаюздрук» не сталі тлумачыць прычыну адмовы ад распаўсюду. Гэтак жа, як і не маглі адказаць, ці накіравалі нам адмысловы ліст з паведмленнем аб спыненні супрацоўніцтва. І хаця прычына гэта відавочная, усё ж хацелася б пабачыць ад кіраўніцтва «афіцыйны» ліст, — пишет издание. — Дарэчы, ў стандартнай дамове, якую ўсе выданні заключаюць з «Белсаюздрукам» на экспедыцыю, няма нават згадкі пра тое, што экспедытар павінен паведаміць замоўніку аб спыненні супрацы. Так што фармальна яны нічога не парушылі. Ну не хочуць больш прадаваць нейкі там «Новы Час» і ўсё тут.

При этом, пишет издание, не так давно они общались с торговым отделом РУП «Белсаюздрук», чтобы увеличить количество газет, которые поступают в киоски на продажу.

С февраля получать «Новы час» получится только по почте. Оформить подписку на издание можно до 27 января в любом почтовом отделении, а также онлайн . Подписной индекс — 63 279.

«Новы час» — независимый общеполитический еженедельник. Газета выходит с 2002 года, на белорусском языке. Значительное внимание на страницах издания уделяется темам культуры и истории.