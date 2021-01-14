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Экокормушки для птиц
14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОрехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон здесь ежегодно. К выбору продуктов для их подкормки подходят ответственно - от этого зависит здоровье птиц. В рационе также лакомства из еловых шишек, яблок, хлеба и даже цитрусовой кожуры.
Анастасия Парфианович, заведующий сектором отдела экологического образования и социокультурной деятельности Республиканского центра экологии и краеведения: "Мы делаем съедобные кормушки: засыпаем корм для птиц, семена, зерно, семечки и заливаем их желатином. Они застывают, и уже потом подвешиваем на деревья".
Подкармливать птиц надо не чаще двух раз в неделю. Оригинальным и экологическим "столовым прибором" могут быть буханка хлеба, тыква и скорлупа грецких орехов.
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Орехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон...
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