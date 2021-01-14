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Экокормушки для птиц

14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Орехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон здесь ежегодно. К выбору продуктов для их подкормки подходят ответственно - от этого зависит здоровье птиц. В рационе также лакомства из еловых шишек, яблок, хлеба и даже цитрусовой кожуры. 

Анастасия Парфианович, заведующий сектором  отдела  экологического образования и социокультурной деятельности  Республиканского центра экологии и краеведения: "Мы делаем съедобные кормушки: засыпаем корм для птиц, семена, зерно, семечки и заливаем их желатином. Они застывают, и уже потом подвешиваем на деревья".

Подкармливать птиц надо не чаще двух раз в неделю. Оригинальным  и экологическим "столовым прибором" могут быть буханка хлеба, тыква и скорлупа грецких орехов. 

 
 
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Орехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон...
 
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