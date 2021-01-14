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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экокормушки для птиц Орехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон...

Орехи, зерно, тертый сыр и даже сало. Учащиеся Республиканского центра экологии и краеведения готовят съедобные кормушки для птиц. Помогают пернатым в зимний сезон здесь ежегодно. К выбору продуктов для их подкормки подходят ответственно - от этого зависит здоровье птиц. В рационе также лакомства из еловых шишек, яблок, хлеба и даже цитрусовой кожуры.Подкармливать птиц надо не чаще двух раз в неделю. Оригинальным и экологическим "столовым прибором" могут быть буханка хлеба, тыква и скорлупа грецких орехов.