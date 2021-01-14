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Контролировать скоростной режим эффективно

14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые методы контроля скорости. ГАИ Минской области в эти дни патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением секретного и смешанного контроля. При этом  использует и автомобили гражданской окраски. Нарушения фиксируют при помощи радара, после этого второй экипаж останавливает водителя для беседы. В ГАИ заметили:  такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и теперь будут применяться чаще.

Кроме того, ГАИ контролирует и правила стоянки. Прибор "Паркрайт" позволяет автоматически выявлять нарушителей по госномерам и отправлять информацию в общую базу для обработки. После этого водителям приходят сообщения о необходимости оплатить штраф.

 
 
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Новые методы контроля скорости. ГАИ Минской области в эти дни патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением секретного и смешанного контроля. При...
 
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