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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контролировать скоростной режим эффективно Новые методы контроля скорости. ГАИ Минской области в эти дни патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением секретного и смешанного контроля. При...

Новые методы контроля скорости. ГАИ Минской области в эти дни патрулирует оживленные скоростные магистрали с применением секретного и смешанного контроля. При этом использует и автомобили гражданской окраски. Нарушения фиксируют при помощи радара, после этого второй экипаж останавливает водителя для беседы. В ГАИ заметили: такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и теперь будут применяться чаще.Кроме того, ГАИ контролирует и правила стоянки. Прибор "Паркрайт" позволяет автоматически выявлять нарушителей по госномерам и отправлять информацию в общую базу для обработки. После этого водителям приходят сообщения о необходимости оплатить штраф.