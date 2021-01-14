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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последние 5 лет тюбинговая травма вышла на первое место Опасная зимняя забава. Медики все чаще фиксируют травмы, полученные в результате катания на тюбингах. В последние пять лет они - на первом месте. Неудавшийся...

Опасная зимняя забава. Медики все чаще фиксируют травмы, полученные в результате катания на тюбингах. В последние пять лет они - на первом месте. Неудавшийся маневр на ватрушке - резкий поворот на скорости, опрокидывание или вообще столкновение со столбом или деревом приводит к неприятным последствиям. Врачи отмечают, практически все пациенты, доставленные в приемные покои, получили травмы на стихийных снежных спусках.