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За последние 5 лет тюбинговая травма вышла на первое место
14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОпасная зимняя забава. Медики все чаще фиксируют травмы, полученные в результате катания на тюбингах. В последние пять лет они - на первом месте. Неудавшийся маневр на ватрушке - резкий поворот на скорости, опрокидывание или вообще столкновение со столбом или деревом приводит к неприятным последствиям. Врачи отмечают, практически все пациенты, доставленные в приемные покои, получили травмы на стихийных снежных спусках.
Михаил Толобаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава: "По статистике, когда пошла хорошая погода, у нас в день обращаются около 15-20 человек с тюбинговой травмой. Как правило, минимум четверть нуждается в госпитализации. В этом году у нас не было с тяжелой черепно мозговой травмой. Но только начало зимы... Дело в том, что это специфическая травма. Ее стало очень много, но это травма, которой мы можем реально избежать".
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Опасная зимняя забава. Медики все чаще фиксируют травмы, полученные в результате катания на тюбингах. В последние пять лет они - на первом месте. Неудавшийся...
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