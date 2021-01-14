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Ушел из жизни народный художник беларуси Леонид Щемелев

14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на 98 году жизни не стало народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Он  написал тысячи картин, работая в мастерской почти ежедневно. Полотна Леонида Щемелева пополняют собрания как музейных, так и частных коллекций по всему миру, а во Франции, под Парижем, есть галерея с его произведениями. За цикл картин "Край мой, Минщина": "Листовей", "Гроза. 22 июня", "Лето", "Льны ивенецкие" удостоен Государственной премии БССР. В память о художнике телеканал "Беларусь 3" меняет сетку вещания: в 22:55 сегодня в эфире программа, посвященная Леониду Щемелеву.

Родился Леонид Щемелев в Витебске, прошел Великую Отечественную войну, которая застала его в 18-летнем возрасте. Сержант-пехотинец сражался с немцами на Курской дуге, в России и Беларуси, под Пинском получил тяжелое ранение, после восстановления встретил Великую Победу в Южной Украине. Несмотря на военное юношество, любил в своих произведениях светлые краски, часто писал зиму и лошадей. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня на 98 году жизни не стало народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Он  написал тысячи картин, работая в мастерской почти ежедневно. Полотна Леонида...
 
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