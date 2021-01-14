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Америка сегодня примерила на себя свои же методы крушения государств
14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТем самым значительно подорвав свой имидж на международной арене и показав планете свою истинную демократию.
Юрий Дудкин, военный и политический эксперт (Украина): "Имидж США на международной арене подорван - это факт. Демократия в США ослаблена. Они опробовали тот метод, который экспортировали в другие государства. Там произошла “цветная революция” плюс неприкрытая война против СМИ".
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Тем самым значительно подорвав свой имидж на международной арене и показав планете свою истинную демократию. Юрий Дудкин, военный и политический эксперт...
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