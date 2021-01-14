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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал кодексы по вопросам административной ответственности Кодексы по вопросам административной ответственности сегодня подписал президент. Новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной...

Кодексы по вопросам административной ответственности сегодня подписал президент. Новые КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности. Основной новеллой прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность. Так, из Административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Изменения в законодательство были подготовлены по поручению президента Беларуси и прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты. Ожидается, что новые кодексы будут введены в действие с 1 марта 2021 года.