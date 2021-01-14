ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Памяти Митрополита Филарета

14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в память о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси Белтелерадиокомпания покажет документальный фильм Агентства теленовостей, который снимался к юбилею Митрополита. "Экзарх из рода Вахромеевых" смотрите сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в память о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси Белтелерадиокомпания покажет документальный фильм Агентства теленовостей, который снимался к...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Он говорил, как любит президента - мы молчали». Врач, которого ударил пациент в Бресте, рассказал о нападении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by