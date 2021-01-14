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Памяти Митрополита Филарета
14.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в память о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси Белтелерадиокомпания покажет документальный фильм Агентства теленовостей, который снимался к юбилею Митрополита. "Экзарх из рода Вахромеевых" смотрите
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Сегодня в память о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси Белтелерадиокомпания покажет документальный фильм Агентства теленовостей, который снимался к...
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