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Хулиганство, участие в митингах и оскорбление президента. Сегодня в судах Минска стартовали несколько резонансных процессов. В Октябрьском суде слушают дело парня и девушки из Гомеля. В сентябре они приехали на митинг в столицу, стали активными участниками. По данным следствия, нарушали общественный порядок, разрисовали баллончиками с краской щиты силовиков и никак не реагировали на требование милиции прекратить свои действия. Молодым людям вменяют ряд статей, среди которых и "Активное участие в протестах" и "Злостное хулиганство".

Ответственность заугон грузовика и участие в массовых беспорядках

А в суде Советского района Минска еще один из протестующих на скамье подсудимых. Мужчину обвиняют в угоне грузовика и участии в массовых беспорядках. Речь о событиях 10-11 августа в Минске, когда толпа неизвестных заблокировала дорогу на перекрестке Пушкина - Притыцкого. Тогда же была попытка завладеть грузовым МАЗом, который выехал из парка для эвакуации неисправного троллейбуса. При этом двое особо агрессивных из толпы угрожали водителю оружием. Как шло расследование, нам прокомментировали в Следственном комитете.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "В ходе следствия установлено, что в тот вечер 28-летний житель Минской области и неустановленные лица, действуя согласованно и скоординировано, заблокировали движение грузовому автомобилю МАЗ, двигавшемуся по улице Притыцкого в Минске. После чего, угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, завладели указанным транспортом. В последующем обвиняемый заблокировал несколько полос движения грузовиком, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый".

Неотвратимость наказания

Согласно Уголовному кодексу, некоторые из статей, которые инкриминируют обвиняемым, предполагают большие сроки лишения свободы - вплоть до 6 лет. Что в итоге решит высокий суд, мы расскажем в нашем эфире.