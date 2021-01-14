Пушистый новосел в Минском зоопарке

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Из Баку в Минск. В Минском зоопарке появился пушистый новосел. Это камышовая кошка, в апреле ей два года. От домашних отличается крупным размером и своенравным характером. Кстати, свое название камышовые кошки получили из-за среды обитания. Это преимущественно высокие заросли. Также хищники любят теплый климат, но комфортно себя чувствуют и зимой.

Анастасия Батуревич, младший научный сотрудник Минского зоопарка: "Она приехала к нам, боялась очень всех, не выходила. Зоотехники и люди, которые ухаживают за животными, могли наблюдать только за тем, что еда съедена, и когда выпал снег, были видны следы. Мы сделали вывод, что она выходит. Некоторое время - примерно около 2 недель - приходила в себя и достаточно быстро (иногда это бывает дольше) она адаптировалась. Начала прогуливаться".

Напомним, в Минском зоопарке это не первый обитатель данного вида: есть камышовый кот Брут. Между собой животные поладили.