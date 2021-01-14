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Оборудование для витебского колеса обозрения собираются заказать в Китае

14.01.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оборудование для колеса обозрения, которое хотят установить возле площади Победы в Витебске, планируют заказать в Китае. Об этом «Витебским вестям» сообщил предприниматель, который накануне Нового года купил на аукционе за 2,8 тысячи рублей право аренды участка земли площадью 600 кв. м под установку аттракциона.


Колесо обозрения раньше находилось в витебском парке Мазурино

Предприниматель пока предпочитает анонимность, но пояснил, что реализовывать развлекательный проект будет вместе с коллегами по индустрии развлечений. Вместе они уже не первый год организуют работу уличных аттракционов в витебском парке Победителей.

Бизнесмен остановил выбор на китайском поставщике оборудования для колеса обозрения:

— Этот завод ежегодно производит около 180 подобных аттракционов. Есть еще ряд критериев, по которым осуществлялся отбор.

По условиям аукциона, на установку колеса обозрения отводится не более 9 месяцев с момента подписания договора аренды. По оценке предпринимателя, самыми сложными будут проектирование, возведение фундамента и монтаж.

Витебское колесо обозрения должно быть высотой не менее 30 метров с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебское колесо обозрения должно быть высотой не менее 30 метров с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек.
 
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