Оборудование для витебского колеса обозрения собираются заказать в Китае

Источник материала: Tut.by

Оборудование для колеса обозрения, которое хотят установить возле площади Победы в Витебске, планируют заказать в Китае. Об этом «Витебским вестям» сообщил предприниматель, который накануне Нового года купил на аукционе за 2,8 тысячи рублей право аренды участка земли площадью 600 кв. м под установку аттракциона.



Колесо обозрения раньше находилось в витебском парке Мазурино

Предприниматель пока предпочитает анонимность, но пояснил, что реализовывать развлекательный проект будет вместе с коллегами по индустрии развлечений. Вместе они уже не первый год организуют работу уличных аттракционов в витебском парке Победителей.

Бизнесмен остановил выбор на китайском поставщике оборудования для колеса обозрения:

— Этот завод ежегодно производит около 180 подобных аттракционов. Есть еще ряд критериев, по которым осуществлялся отбор.

По условиям аукциона, на установку колеса обозрения отводится не более 9 месяцев с момента подписания договора аренды. По оценке предпринимателя, самыми сложными будут проектирование, возведение фундамента и монтаж.

Витебское колесо обозрения должно быть высотой не менее 30 метров с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек.