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В Бресте снимают некоторые «ковидные» ограничения в общепите и сфере развлечений
14.01.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте с 14 января снимаются временные ограничения в работе общепита и развлекательных заведений. Об этом
«С 14 января в Бресте отменены ограничения по времени работы объектов общественного питания, объектов, в которых оказываются услуги по организации отдыха и развлечений, а также игорных заведений. До настоящего времени существовал запрет на их работу после 23.00. Все остальные ограничения продолжают действовать», — пояснил Рогачук.
Послабления в работе заведений связаны с «определенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе».
Некоторые ограничения все же еще сохраняются: по-прежнему в торговых центрах, магазинах и объектах общественного питания нельзя проводить групповые презентации, дегустации, рекламные акции. Также под запретом выставки, презентации и ярмарки в закрытых помещениях.
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Рогачук говорит, есть «определенное улучшение эпидемиологической обстановки в городе».
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