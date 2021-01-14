Еще в нескольких региональных больницах появятся аппараты КТ

Источник материала: Tut.by

Компьютерные томографы привезут уже сегодня в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка, сообщает Минздрав. Это оборудование позволит намного улучшить точность диагностики. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма: проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований. В условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.



Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com

Оборудование марки Siemens закуплено по линии Минздрава за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Стоимость одного томографа — 772,5 тыс. рублей.

Напомним, летом 2020 года было подписано Соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси «Belarus Emergency COVID-19 Response Project».

Накануне 2021 года больницы Брестской области получили КТ: аппараты поставили в больницы Кобрина, Березы и Столина.