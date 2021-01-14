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Еще в нескольких региональных больницах появятся аппараты КТ
14.01.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компьютерные томографы привезут уже сегодня в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка,
Оборудование марки Siemens закуплено по линии Минздрава за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Стоимость одного томографа — 772,5 тыс. рублей.
Напомним, летом 2020 года было подписано Соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси «Belarus Emergency COVID-19 Response Project».
Накануне 2021 года больницы Брестской области получили КТ: аппараты поставили в больницы Кобрина, Березы и Столина.
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В условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.
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