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Еще в нескольких региональных больницах появятся аппараты КТ

14.01.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компьютерные томографы привезут уже сегодня в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка, сообщает Минздрав. Это оборудование позволит намного улучшить точность диагностики. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма: проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований. В условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.


Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com

Оборудование марки Siemens закуплено по линии Минздрава за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Стоимость одного томографа — 772,5 тыс. рублей.

Напомним, летом 2020 года было подписано Соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси «Belarus Emergency COVID-19 Response Project».

Накануне 2021 года больницы Брестской области получили КТ: аппараты поставили в больницы Кобрина, Березы и Столина.

 
 
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В условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.
 
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