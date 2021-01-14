По факту гибели 10-летнего мальчика в поселке Свислочь, тело которого нашли в очистном колодце, завели дело

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика в поселке Свислочь, который пошел кататься на горку и пропал — его тело нашли в резервуаре очистных сооружений. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в передаче «Причины и следствие» на «Радио Минск» .



Фото: Следственный комитет

По предварительной версии, причиной гибели ребенка стал несчастный случай, видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Но для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие также выясняет в Пуховичском водоканале и УП «Жилтеплосервис», почему был открыт очистной колодец и почему он был заполнен водой.

— Изъята необходимая документация, в том числе из земельно-кадастрового плана. Как объясняют ответственные лица, колодец был неэксплуатируемым очистным сооружением. Он прекратил работу еще в 2003 году и был законсервирован. Мог заполняться лишь грунтовыми, дождевыми, талыми водами, — рассказала официальный представитель СК.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (Служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Напомним, 10-летний мальчик 10 января ушел из дома кататься на санках около трех часов дня. Его тело нашли около девяти часов вечера.

В милицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что ее сын ушел кататься с горки в лесу в поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик — нет. В тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело мальчика. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка.

Местные жители рассказали TUT.BY, что тело ребенка нашли в резервуаре очистных сооружений, там собирается вода. Размер резервуара — примерно 3 на 6 метров, глубина — около 8 метров.