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«Раньше с таким не сталкивался». Минчанина, который учится в Германии, в аэропорту отправили на доппроверку

14.01.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим (по просьбе героя имя изменено) учится в одном из немецких университетов. 10 января молодой человек на самолете летел из Минска в Германию. Говорит, во время паспортного контроля его пригласили в отдельный кабинет. Спросили место учебы, номер телефона и отпустили на рейс. С подобной процедурой, рассказывает парень, столкнулись и его приятели-студенты, которые летели накануне. «Возможно, это какое-то новшество?» — задается вопросом собеседник.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Насколько я понял, когда сотрудница Погранкомитета просканировала мой паспорт, у нее на компьютере что-то высветилось. Она позвала, коллегу, спросила: «Что делать?», а потом попросила меня отойти в уголок и немного подождать, — описывает происходящее собеседник. — Что случилось, мне не пояснили.

Вскоре, продолжает Максим, к нему подошел мужчина в зеленой форме и пригласил его в кабинет.

— Он взял чистый лист, спросил, как меня зовут, где учусь, на какой специальности и мой белорусский номер телефона. Мои ответы он записал. Все происходило очень вежливо, — отмечает студент. — Мужчина не пояснял, зачем ему эти данные, но я, если честно, и не спрашивал.

Затем, говорит Максим, они вернулись на паспортный контроль. Мужчина передал записанные данные сотруднице, которая до этого проверяла студента, и его пустили в самолет.

— В Германии я учусь уже второй год, за это время из Минска на учебу я летал 4−5 раз. Но с такой проверкой столкнулся впервые, — рассказывает молодой человек. — Интересно, что накануне 7−8 января из Минска в Германию вылетали мои знакомые-студенты. И их тоже приглашали в отдельное помещение и задавали дополнительные вопросы.

В пресс-службе Погранкомитета TUT.BY пояснили, что никаких нововведений при переходе границы в Национальном аэропорту в последнее время не вводилось. Во время паспортного контроля к людям, которые пересекают границу, могут возникнуть дополнительные вопросы. Это стандартная процедура. Никакого массового характера, проверка, с которой столкнулся студент, не носит.

 
Теги: Минск
 
 
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Максим учится в одном из немецких университетов. 10 января молодой человек на самолете летел из Минска в Германию. Говорит, во время паспортного контроля его...
 
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