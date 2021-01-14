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В Гродно начинают заливать катки - наконец погода позволяет

14.01.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начинают заливать катки — наконец погода позволяет, сообщает «Гродно плюс».


Фото:Екатерина Пискунова

В ближайшее время морозы лишь окрепнут, поэтому уже в четверг в Гродно начали готовить катки, хоккейные площадки и лыжные трассы. Всего в Гродно будет 35 таких объектов.

— На территории учреждений образования таких объектов будет много, практически во всех. Также стандартные объекты, которые находятся и в центре города — Ледовая площадка в парке Жилибера, плюс две хоккейные коробки больших на территории БЛК и улицы Доватора, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь. — Эти объекты будут подготовлены к выходным. Что касается инвентаря, то на территориях учреждений образования есть и коньки, и лыжи, все граждане могут обращаться туда.

Лыжные трассы будут оборудованы на территории лесного массива Пышки и Румлево.

Для поклонников санок в Гродно оборудуют две локации: вблизи 5 гимназии и около 27 школы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В четверг в Гродно начали готовить катки, хоккейные площадки и лыжные трассы. Всего в Гродно будет 35 таких объектов.
 
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