«Непонятно, зачем клеймит позором». Предприниматели судятся с главой района за оскорбление на провластном митинге

Источник материала: Tut.by

Суд Шкловского района начал рассматривать дело против председателя Круглянского райисполкома Степана Полонникова, пишет 6tv.by. Два предпринимателя — Александр Калина и Сергей Писаренков — обвиняют его в публичном оскорблении, которое, по их мнению, задело их честь, достоинство и нанесло ущерб деловой репутации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Оскорбительные, по мнению предпринимателей, заявления председатель Круглянского райисполкома Степан Полонников сделал на провластном митинге, который прошел 19 августа 2020 года. Как рассказали Александр Калин, Сергей Писаренков, а также их коллега Роман Круковский, Полонников шел мимо принадлежащих Калину объектов и кричал «Фашизм не пройдет!», «Позор!». Далее о «позоре» персонально Калину, Круковскому и Писаренкову глава района Полонников заявил на митинге у местного Дома культуры, говорят предприниматели.

По их мнению, на самом деле вся проблема в политике: успешные бизнесмены проявили отличную от провластной позицию по отношению к результатам выборов 9 августа, в том числе продемонстрировав уважительное отношение к первому — бело-красно-белому — флагу независимой Беларуси.

Как рассказывал на предварительном заседании Сергей Писаренков, он был наблюдателем на одном из участков, но ему до сих пор Полонников отказывает в ознакомлении с результатами голосования. Более того, после высказываний главы района, когда он «непонятно, зачем клеймит позором и обещает разобраться с ним», Писаренкову стали отказывать в продаже щепы для его бизнеса в государственном лесохозяйственном учреждении «Тетеринское».

— Полонников утверждал, что мы что-то «хотим раздербанить и продать». На самом деле я хочу работать в районе, платить в нем налоги, вести в нем хозяйственную деятельность. Меня оскорбляют такие слова председателя райисполкома, — заявил Сергей Писаренков.

Подобное мнение и у Александра Калина, которому в декабре 2020 года пришло указание о сносе магазина «Огонек». Этот магазин работает около 15 лет, приносит доход в бюджет района, но только теперь местные власти посчитали, что Калин обязан снести «часть самовольно возведенного павильона с козырьками на металлических столбах, крыльцом и отмосткой».

Председателя Круглянского райисполкома в суде представляет адвокат Станислав Левченко . Он не согласился с заявленным иском. Как и его доверитель, он считает, что истцы руководствуются надуманными предположениями. Левченко ходатайствовал о приостановке рассмотрения гражданского иска, поскольку в настоящее время по заявлению предпринимателей СК проводит проверку на предмет наличия в действиях Полонникова состава преступления и пока нет выводов лингвистической экспертизы. Суд отклонил это ходатайство.

На следующее заседание, которое намечено на 21 января, в суд в качестве свидетеля вызвана первый секретарь Круглянской районной организации БРСМ Виктория Спичакова, которая вела съемку провластного митинга 19 августа.