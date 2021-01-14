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«Умышленно провел одиночный пикет». Как в Гомеле мужчину судили за «политического» снеговика у сарая

14.01.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 января в Гомеле прошел суд над 62-летним Сергеем Качаловым, который — помните? — слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем: «Жыве Беларусь».


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Мужчина живет в деревне Марковичи Гомельского района. 24 декабря он слепил снеговика возле дома. На следующий день началась оттепель — и снеговик растаял. Однако через пару дней к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП — за несанкционированную акцию.

— Использовав бело-красно-белую символику и надпись «Жыве Беларусь», умышленно провел одиночный пикет без соответствующего разрешения райисполкома, выразившийся в публичном выражении своих общественно-политических настроений, чем нарушил закон о массовых мероприятиях, — зачитала протокол судья Тамара Заставнецкая.

— Написано тут грамотно, конечно, — переминается с ноги на ногу мужчина. —  Но на самом деле я просто сделал снеговика у сарая. Никаких политических… э-э-э… ничего я не преследовал. Нигде я не участвовал, нигде не выступал, с флагами не бегал. А просто сделал снеговика. Снеговики ведь всякие бывают — волк-снеговик, лиса-снеговик. А я написал: «Жыве Беларусь», как Янка Купала говорил. Ничего такого страшного, я считаю, не написал. Я же не написал: «Не жыве Беларусь». Я ведь хочу, чтобы наша Беларусь процветала, чтобы жила еще. Почему нас за это гнетуць, не знаю.


— Где вы установили снеговика? — спрашивает судья.

— Ну, у сарая, где снег выгребал.

— Этот снеговик был виден с улицы?

— С улицы он плохо был виден. Да он простоял час-полтора. Я в сарай пошел дрова складывать. А кто-то сфотографировал и, видно, доложил куда надо. Жена узнала, сбегала, стерла эту надпись — да и всё.

— Какая цель была у вас, когда вы установили этого снеговика? — уточняет Тамара Заставнецкая.

— Да никакой. Сделал снеговика.

— Вы когда слепили его, потом что делали?

— Пошел в сарай, своими делами заниматься.

— Не стояли рядом, селфи не делали?

— Да не-е-е. Своими делами занимался.

Сергей еще раз добавил, что никаких политических целей, когда лепил снеговика, не преследовал. Сказал, что всем доволен: «Пенсию получаем вовремя. Жить можно в этой стране и процветать».

Суд отправил дело на доработку, так как, по мнению судьи, из протокола непонятно, каким образом и в чем выразился одиночный пикет, в котором обвиняют мужчину.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Я написал: "Жыве Беларусь", как Янка Купала говорил. Ничего такого страшного, я считаю, не написал. Я же не написал: "Не жыве Беларусь". Я ведь хочу, чтобы наша Беларусь...
 
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