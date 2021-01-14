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Большой театр Беларуси не спал прошлой ночью
14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсему виной традиционный Новогодний бал. Впервые за 12 сезонов праздник охватил главную сцену. Гости делили со звездами Большого академические подмостки. Торжество закружило в вальсе, контрдансе и кадрили сразу 54 пары. Число присутствующих в этом сезоне значительно сократилось в связи с эпидемической ситуацией. Атмосферу великолепного приема создавали мастер-классы по этикету и танцы.
В пятничной афише Большого - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита"Следующая встреча со зрителем у Большого театра Беларуси пройдет в эту пятницу. В вечерней афише вокально-хореографический показ "Кармина Бурана", ждут поклонников и на одноактный балет "Кармен-сюита".
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Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые за 12 сезонов праздник охватил главную сцену. Гости делили со звездами Большого академические подмостки....
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