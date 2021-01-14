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В пятничной афише Большого - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой театр Беларуси не спал прошлой ночью Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые за 12 сезонов праздник охватил главную сцену. Гости делили со звездами Большого академические подмостки....

Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые за 12 сезонов праздник охватил главную сцену. Гости делили со звездами Большого академические подмостки. Торжество закружило в вальсе, контрдансе и кадрили сразу 54 пары. Число присутствующих в этом сезоне значительно сократилось в связи с эпидемической ситуацией. Атмосферу великолепного приема создавали мастер-классы по этикету и танцы.Следующая встреча со зрителем у Большого театра Беларуси пройдет в эту пятницу. В вечерней афише вокально-хореографический показ "Кармина Бурана", ждут поклонников и на одноактный балет "Кармен-сюита".