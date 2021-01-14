ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Большой театр Беларуси не спал прошлой ночью

14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые  за 12 сезонов  праздник охватил главную сцену.  Гости делили со звездами Большого академические подмостки. Торжество закружило в вальсе, контрдансе и кадрили сразу 54 пары. Число присутствующих в этом сезоне значительно сократилось в связи  с эпидемической ситуацией. Атмосферу великолепного приема создавали мастер-классы по этикету и танцы.

В пятничной афише Большого - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита"

Следующая встреча со зрителем у Большого театра Беларуси пройдет в эту пятницу. В вечерней афише вокально-хореографический показ "Кармина Бурана", ждут поклонников  и на одноактный балет "Кармен-сюита". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые  за 12 сезонов  праздник охватил главную сцену.  Гости делили со звездами Большого академические подмостки....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно начинают заливать катки - наконец погода позволяет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by