ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Научная лаборатория Минского центра океанографии проводит занятия

14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Изучать Антарктиду, не выезжая из Минска. Научная лаборатория столичного центра океанографии готова к изучению редких подводных растений и микроорганизмов. Занятия будет проводить опытный специалист,  гидробиолог Юрий Гигиняк. Материалы для изучения он лично привез из недавней полярной экспедиции. Делиться знаниями он готов с учениками любого возраста.  Занимательная программа подготовлена для юных любителей подводного мира. 

Юрий Гигиняк, гидробиолог, полярник, член НАН Беларуси: "Это все должно идти более молодому поколению. Студентам, школьникам, начиная даже с первого класса. Им интересно. Они знают, что есть пингвины, а как они живут, как развиваются... И мы в пределах этого клуба решили организовать методические лекции по животному и растительному миру Антарктики. И будем проводить уже обучающие лабораторные занятия".

Научная лаборатория Минского центра океанографии проводит занятия


Ряд экскурсий разной тематики - от военно-патриотической до историко-приключенческой - в Центре океанографии готовят настоящие подводники.  Познакомиться с  филиалом моря в белорусскую столицу приезжают школьники  из всех регионов страны.

Борис Ивашко, педагог дополнительного образования центра экологии, туризма и краеведения г. Барановичи: "Здесь сразу чувствуется, что люди неравнодушны к истории, неравнодушны к тому, что они делают, и они тоже работают с детьми. Тут здорово… Что меня в первый раз удивило, это лыжи полярников. Я абсолютно не представлял, что в Антарктиде можно пользоваться лыжами. А тут увидел лыжи, которые были в Антарктиде. И здесь они представлены в виде экспоната".

Научная лаборатория Минского центра океанографии проводит занятия


Алексей Азаров, директор Минского центра океанографии: "Из Молодечно приезжают,  из пригорода Минска. Постоянно дети включаются в работу музея океанографии. Мы заканчиваем оформление комнаты лаборатории, где будет проводиться исследовательская работа детей, в том числе и направление, связанное с Антарктидой. Это направление из-за дружбы с полярниками активно развивается. Два направления: это попробовать вывести антарктическую дафнию и оживить антарктическую водоросль. Чтобы посещая нас, дети могли в маленькой Антарктиде побывать".

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изучать Антарктиду, не выезжая из Минска. Научная лаборатория столичного центра океанографии готова к изучению редких подводных растений и микроорганизмов....
 
Новости дня
Новости общества
 
Снежная зима и мороз - плюс для аграриев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by