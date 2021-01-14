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Научная лаборатория Минского центра океанографии проводит занятия
14.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзучать Антарктиду, не выезжая из Минска. Научная лаборатория столичного центра океанографии готова к изучению редких подводных растений и микроорганизмов. Занятия будет проводить опытный специалист, гидробиолог Юрий Гигиняк. Материалы для изучения он лично привез из недавней полярной экспедиции. Делиться знаниями он готов с учениками любого возраста. Занимательная программа подготовлена для юных любителей подводного мира.
Юрий Гигиняк, гидробиолог, полярник, член НАН Беларуси: "Это все должно идти более молодому поколению. Студентам, школьникам, начиная даже с первого класса. Им интересно. Они знают, что есть пингвины, а как они живут, как развиваются... И мы в пределах этого клуба решили организовать методические лекции по животному и растительному миру Антарктики. И будем проводить уже обучающие лабораторные занятия".
Ряд экскурсий разной тематики - от военно-патриотической до историко-приключенческой - в Центре океанографии готовят настоящие подводники. Познакомиться с филиалом моря в белорусскую столицу приезжают школьники из всех регионов страны.
Борис Ивашко, педагог дополнительного образования центра экологии, туризма и краеведения г. Барановичи: "Здесь сразу чувствуется, что люди неравнодушны к истории, неравнодушны к тому, что они делают, и они тоже работают с детьми. Тут здорово… Что меня в первый раз удивило, это лыжи полярников. Я абсолютно не представлял, что в Антарктиде можно пользоваться лыжами. А тут увидел лыжи, которые были в Антарктиде. И здесь они представлены в виде экспоната".
Алексей Азаров, директор Минского центра океанографии: "Из Молодечно приезжают, из пригорода Минска. Постоянно дети включаются в работу музея океанографии. Мы заканчиваем оформление комнаты лаборатории, где будет проводиться исследовательская работа детей, в том числе и направление, связанное с Антарктидой. Это направление из-за дружбы с полярниками активно развивается. Два направления: это попробовать вывести антарктическую дафнию и оживить антарктическую водоросль. Чтобы посещая нас, дети могли в маленькой Антарктиде побывать".
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Изучать Антарктиду, не выезжая из Минска. Научная лаборатория столичного центра океанографии готова к изучению редких подводных растений и микроорганизмов....
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